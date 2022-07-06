Под Волгоградом мужчина спалил пойму, поджигая тополиный пух

Мужчине грозит тюрьма. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Полицейские Волгоградской области задержали 29-летнего жителя Ленинска, устроившего крупный пожар. ЧП произошло 4 июня в пойменной части реки Ахтуба. С утра до вечера сотрудники МЧС тушили горящую в Ленинском районе растительность. Огонь уничтожил траву, деревья и кустарники на площади 800 квадратных метров. А позже сотрудники МВД нашли и виновника.

- Оперативники выяснили, что мужчина, зная о пожароопасной обстановке в регионе, поджог тополиный пух. В результате огонь мгновенно перекинулся на сухую траву и находящиеся рядом заросли камыша, - сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

Мужчине грозит до 10 лет тюрьмы по двух статьям. А волгоградцам напоминают: в регионе действует особый противопожарный режим. Строго запрещается разводить костры, сжигать мусор, листву и прочее.