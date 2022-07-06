В Урюпинске прощаются с 19-летним рядовым, погибшим во время спецоперации на Украине

ПРощание состоится сегодня, 6 июля, в Урюпинске. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

В Урюпинске 6 июля состоится прощание с 19-летним Сергеем Кочетовым. Молодой человек погиб во время спецоперации на Украине. Парень окончил школу. Его призвали в армию осенью 2021 года, во время службы он решил подписать контракт. Родные его отговаривали, но молодой человек решил стать финансово независимым и помочь родителям.

Он был рядовым, был помощником грантометчика. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в военном комиссариате Урюпинского и Новониколаевского районов Волгоградской области, Сергей служил в 20-й гвардейской мотострелковой дивизии. Смертельное ранение получил 2 июля, выполняя боевое задание под Херсоном. Новость о его смерти стала для многих урюпинцев шоком. Он был жизнерадостным и добрым мальчишкой, опорой семье.

6 июля в Урюпинске в 12 часов у Аллеи Героев пройдет прощание с Сергеем Кочетовым.