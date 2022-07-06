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Общество6 июля 2022 6:27

Замначальника волгоградского Главка МВД Сергей Богачук покидает свой пост

Он 35 лет посвятил службе в органах внутренних дел и уходит на пенсию
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
Сергей Богачук посвятил службе в МВД 35 лет.

Сергей Богачук посвятил службе в МВД 35 лет.

Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Президент РФ Владимир Путин подписал указ об освобождении от занимаемой должности заместителя начальника ГУ МВД по Волгоградской области Сергея Богачука, сообщает сайт volgograd.kp.ru.

На службу в органы внутренних дел Богачук пришел 35 лет назад, сначала был простым милиционером в Ленинградской области. Работал в отряде особого назначения, занимал различные руководящие посты. В 2018 году с должности начальника УМВД по Василеостровскому району Санкт-Петербурга был переведен в Волгоградскую область.

Отметим, что Сергей Богачук получил медаль «За отличие в охране общественного порядка». Сейчас уходит на заслуженный отдых.