Волгоградцы из аварийных домов получат еще 110 квартир в новостройках

За четыре года волгоградцы из ветхого жильця получили более полутора тысяч квартир. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В Волгограде продолжает действовать региональная программа «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» нацпроекта «Жилье и городская среда». Еще 110 закупили для жильцов аварийных домов. На этот раз повезло жителям домов по улицам Вучетича, Саушинской, Палласовской в Красноармейском районе, в пос. 4 участок. Они получат однокомнатные квартиры от 27 до 30 квадратных метров. В новом жилье сделана чистовая отделка, есть сантехника, газовые и электроплиты (в записимости от высотности дома). Можно въехать и жить. Расположены новостройки в ЖК «Колизей» в самом начале Кировском района. Рядом вся необходимая инфраструктура и даже аквапарк под боком.

Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в администрации Волгоградской области, по региональной программе, которая действует с 2019 года, уже выделили более полутора тысяч квартир.