В Волгограде обновят тротуары на улице Циолковского

Тротуары сделают в несколько этапов. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

На улице Циолковского в Ворошиловском районе Волгограда начался ремонт тротуаров. Пешеходы давно сбивали там ноги, асфальт пошел трещинами и ямами, плитка рассыпалась. После того, как там побывал глава города Владимир Марченко, дело сдвинулось. Приведут в порядок дорожки в несколько этапов, на первом заменят покрытие по обеим сторонам дороги на участке между улицами Калинина и КИМ, сообщили сайту volgograd.kp.ru в администрации Волгограда.

Сейчас на тротуарах улицы Циолковского снимают старый разбитый асфальт. После установят новые бордюры, укрепят основание дорожек и уложат новое покрытие. На финише вдоль дороги высадят молодые деревья и кустарники.

Тротуары в городе делают и в ходе комплексной реконструкции дорог по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». В этом году обновить и построить новые пешеходные зоны планируют на улицах Лермонтова, Ленина, Качалова, Карла Маркса, Туркменской, Новодвинской и других.