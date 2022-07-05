«Ротор» разом подписал контракты с тремя новичками

Сергей Михайлов является воспитанником волгоградского футбола и уже играл за "Ротор". Фото: СК "Ротор".

«Ротор» массово подписывает контракты с новыми футболистами. Волгоградскую команду пополнили очередные новобранцы. Ими стали полузащитники Максим Мартусевич, Сергей Михайлов и Иван Шмаков. Об этом сайту volgograd.kp.ru сообщили в пресс-службе СК «Ротор».

Сергею Михайлову 24 года, и он хорошо знаком болельщикам «Ротора». Футболист родился в Волгограде и является воспитанником местного футбола, играл за «Ротор-2». В сезоне 2018-2019 годов полузащитник провел 3 матча за «Ротор» в первенстве ФНЛ. Затем он оказался не нужен клубу и перебрался в армянский «Ной», летом 2020 года перешел в «Кубань Холдинг», за которую в общей сложности во втором дивизионе и Кубке России провел 50 матчей и забил 4 мяча.

Максиму Мартусевичу 27 лет, уроженец Москвы футбольное образование получал в ЦСКА. На взрослом уровне выступал за сербский «Явор», пензенский «Зенит», португальские «Униан Лейрия» и «Визелу», «Зоркий», «Химки», с которыми в 2020 году дошел до финала Кубка России. В прошлом сезоне хавбек играл за «СКА-Хабаровск». Ивану Шмакову 20 лет, он родился в Новосибирске, является воспитанником московского «Локомотива». Выступал за вторую команду «железнодорожников» и «Казанку», а также за юношеские сборные России.

Отметим, «Ротор», у которого продолжается сбор в Кисловодске, летом подписал контракты уже с 11-ю новичками.