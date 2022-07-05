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Происшествия5 июля 2022 14:36

Под Волгоградом застрелили 39-летнего мужчину

Возбуждено уголовное дело об убийстве
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Следователи расследуют убийство.

Следователи расследуют убийство.

Фото: Кирилл ЧАЩИН

В городе Краснослободске Волгоградской области во дворе одного из частных домов 5 июля обнаружили тело застреленного в грудь 39-летнего мужчины. Следователи возбудили уголовное дело об убийстве. Стрелявшего уже задержали, ранее он уже был судим, сообщили сайту volgograd.kp.ru в СУ СКР по Волгоградской области.

- Подозреваемый задержан. Ранее он неоднократно привлекался к уголовной ответственности, - рассказала представитель регионального СУ СКР Дарья Буянова.

Сейчас следователи назначили ряд экспертиз, им еще предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего в частном секторе Краснослободска.