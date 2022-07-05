Волгоградец продал знакомому 2 автомобиля, но ключи от них не отдал

Приговор суда не вступил в законную силу Фото: Алексей ФОКИН

Житель Волгограда отправится в тюрьму за мошенничество в особо крупном размере. 42-летний Евгений Лукьянов попросил своего знакомого занять ему 3 миллиона рублей, на что получил отказ. Тогда мужчина решил развести товарища на эту сумму. Волгоградец был руководителем автосалона, работающего по системе «трейд-ин». Лукьянов убедил знакомого купить 2 кроссовера FAW X80 и Chery Tiggo 5X за 3 миллиона 100 тысяч рублей. Он сообщил, что передаст машины через месяц после заключения договоров купли-продажи. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в объединенной пресс-службе судов Волгоградской области.

По факту Лукьянов отдавать ключи от автомобилей знакомому отдавать не собирался. Он забрал деньги себе. Дзержинский районный суд признал мужчину виновным и наказал тюремным сроком. Он должен провести в колонии общего режима 3 года. Решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано.