«Россети Юг» обеспечили электроэнергией 139 новых объектов в Волгоградской области

Энергетики подключили 139 новых потребителей общей мощностью 3,4 МВт в мае текущего года. Среди них 18 объектов сельского хозяйства и 3 системы водоснабжения в отдаленных районах Волгоградской области. Всего с начала 2022 года специалисты волгоградского филиала «Россети Юг» присоединили к своим сетям 627 объектов, предоставив им 27 МВт мощности.

В разгар сельскохозяйственных работ энергетики выделили дополнительную мощность фермерским хозяйствам для электроснабжения полевых станов, зернохранилищ, складов и систем полива в пяти аграрных районах: Быковском, Городищенском, Калачевском, Клетском и Среднеахтубинском. Также к сетям компании присоединены объекты животноводства в Алексеевском и Среднеахтубинском районах.

Для присоединения этих объектов специалисты компании построили около 5 км воздушных линий, установили 5 комплектных и столбовых трансформаторных подстанций. Общая мощность оборудования составила порядка 1,1 МВт.

Кроме того, энергетики обеспечили присоединение объектов водоснабжения в Палласовском и Чернышковском районах. Так, в поселке Эльтон была предоставлена точка подключения модуля для доочистки питьевой воды, а в поселке Лиманный присоединено насосное оборудование технического водопровода. В хуторе Большетерновой Чернышковского района специалисты обеспечили энергоснабжением насосное оборудование водозаборной скважины в сельской школе. Мощность присоединения – 22 кВт.

Материал предоставлен «Россети Юг».