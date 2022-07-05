С начала 2022 года более 14,5 тысяч волгоградцев сдали кровь

Фото: пресс-служба АВО.

Порядка 14,5 тысяч жителей Волгоградской области с начала 2022 года стали донорами. Некоторые из них впервые сдали кровь, другие же много лет помогают нуждающимся пациентам. За полгода в регионе заготовили более 11 тысяч литров донорской крови, готовой к переливанию. Чуть боле половины уже направили в медучреждения.

Как сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе регионального облздрава, все больше волгоградцев становятся почетными донорами.

- Звание и нагрудный знак вручаются тем, кто сдал кровь 40 и более раз или плазму крови свыше 60 раз. По итогам 2021 года количество обладателей звания достигло 12 тысяч, - уточнили в комитете здравоохранения.

Кстати, в этом году волгоградцы вероятно побьют рекорды. За весь 2021-й донорами стали 20 тысяч человек. В 22-м эта статистика явно будет больше.