В Волгограде за 10 млн восстановят братскую могилу на площади Свободы

Гранитную облицовку мемориала и надписи обновят. Фото: мэрия

В этом году в Красноармейском районе Волгограда восстановят памятник на братской могиле воинов 57-й и 64-й армий, который расположен на площади Свободы рядом с музеем-заповедником «Старая Сарепта». Работы по сохранению объекта культурного наследия оценили почти в 10,3 миллиона рублей. Подрядчика, который восстановит мемориал, определят по итогам размещенного на сайте госзакупок аукциона, сообщили сайту volgograd.kp.ru в администрации Волгограда.

Подрядчик должен будет обновить гранитную облицовку обелиска, плиты в основании вечного огня, надписи, а также парапет цветочной композиции. Средства на ремонт этого и других памятников выделили в рамках масштабного проекта обновления мемориалов к 80-летию Сталинградской Победы.

В этом году также приводят в порядок и территорию между музеем-заповедником и больницей №15. В будущем благоустроят и площадь Свободы, и все зону вокруг музея.