В Волгограде разрушающееся общежитие признают аварийным через суд

Судьбу дома рассмотрят на комиссии. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Бывшее общежитие на улице 2-я Штурманская, 19 на юге Волгограда давно разрушается и находится в опасном для жильцов и прохожих состоянии. Но администрация Красноармейского района не признала здание аварийным. По решению суда местную власть обязали заново рассмотреть вопрос о сносе опасной пятиэтажки, сообщили сайту volgograd.kp.ru в региональной инспекции госжилнадзора.

До этого инспекторы госжилнадзора обследовали бывшее общежитие на 2-й Штурманской, 19, которое построили в 1971 году. Сделали вывод, что техническое состояние жилого здания недопустимо, несущие конструкции повреждены, стены разрушаются. Дом несет угрозу безопасности жизни и здоровью жильцов. Все это – основание для признания многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции. Но заключение о техсостоянии администрация района вернула в госжилнадзор без рассмотрения.

Тогда сотрудники ведомства подали иск. Красноармейский райсуд Волгограда признал действия районной администрации незаконными. Теперь она обязана принять решение о дальнейшей судьбе дома.