В Волгоградской области за кражу казенного бензина возбудили уголовное дело

По документам бензином заправлялся неисправный автомобиль Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ленинском районе Волгоградской области после проверки прокуратуры возбудили уголовное дело за кражу служебного бензина. Муниципальное бюджетное учреждение Ленинска «Городское хозяйство» заключались договоры с организациями для вывоза жидких бытовых отходов. С сентября 2020 года по август 2021-го перечислялись деньги на заправку служебного автомобиля «ГАЗ-53». Однако выяснилось, что машина неисправна и не используется. Под видом служебных нужд бывший директор МБУ «Городское хозяйство» заправлял собственный автомобиль.

От автомобиля, который заправлялся по документам, мало что осталось. Фото: Прокуратура Волгоградской области.

Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области, мужчина присвоил себе бензин на сумму более 170 тысяч рублей. Следственный отдел ОМВД России по Волгоградской области после поступивших из прокуратуры материалов возбудил на бывшего директора МБУ уголовное дело по статье «Присвоение чужого имущества, вверенного виновному, с использованием своего служебного положения».