В Волгограде снизилась средняя заработная плата

Кошельки волгоградцев похудели. Фото: Александр ЧЕРНЫХ

Волгоградстат опубликовал данные по социально-экономическому положению в стране за пять месяцев этого года. Есть в докладе и про зарплаты в регионах. Судя по цифрам статистиков, наблюдается падение зарплат по всей стране. Не исключение и Волгоградская область. Волгоградцы за апрель получали в среднем 41232 рубля, это на 0,7 процентов меньше, чем за предыдущий месяц. Это может быть результатом экономического кризиса и западных санкций. Также падение заметно в Адыгее, Астрахани и Севастополе. А вот в Краснодарском крае как всегда все отлично. Там средняя зарплата составляет 47915 рублей и за последний месяц она выросла на 2 процента, а если сравнивать с прошлым годом, то на 16.

По стране падение составило 7 процентов при средней заработной плате за апрель в 62 тысяч рублей.

Кстати, рекордсменом стала Чукотка, там средний доход в месяц 147 тысяч рублей и за последний месяц он вырос на 9 процентов.