В Волгоградской области освободят от взносов на капремонт территории комплексного развития

Изменения коснутся закона об организации капремонта. Фото: Екатерина СИМОХИНА

В Волгоградской области планируют освободить от взносов на капремонт еще одну категорию граждан – проживающих на территории жилой застройки, по которой принято решение о комплексном развитии. Соответствующий законопроект внес в региональный парламент губернатор. Документ опубликован на сайте областной Думы, сообщает сайт volgograd.kp.ru.

Изменения коснутся закона Волгоградской области от 19.12.2013 № 174-ОД «Об организации проведения капитального ремонта…». Один из пунктов предусматривает, что как только дома попадает в зону «комплексного развития», то есть под реконструкцию или снос, собственники помещений в них освобождаются от уплаты взносов на капремонт. Причем уже с января того года, в котором их должны переселить, или ранее – по решению администрации региона. Это уже прописано в статье 169 Жилищного кодекса РФ. Так что региональный закон приводят в соответствие федеральному законодательству. Еще одно изменение касается процедуры согласования акта приемки работ по капремонту.

На сегодня жители аварийных домов тоже освобождены от взносов на капремонт, так что дополнительной нагрузки на бюджет эти изменения не несут, говорится в пояснительной записке к законопроекту. Сначала документ рассмотрят в парламентском комитете по ЖКХ, жилищной политике и строительству.