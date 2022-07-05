В Волгограде поймали афериста, обманывавшего пенсионеров

Фото: ГУ МВД по региону.

Волгоградский области немало пенсионеров, которые были обмануты мошенниками по популярной схеме «ваш родственник попал в ДТП». На днях полиция поймала 33-летнего участника таких преступлений. Он был курьером – забирал деньги у потерпевших и переводил их нанимателям. В общей сложности мужчина обманул двух стариков, заработав 85 тысяч рублей.

- В ходе обыска у задержанного изъяты два сотовых телефона, банковские карты и другие предметы, имеющие доказательственное значение. Возбуждены уголовные дела, - уточнили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Мужчину взяли под стражу. Ему грозит реальный срок. Полиция ищет его сообщников.