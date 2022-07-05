С днем города Волжский поздравит Митя Фомин

Митя Фомин поздравит волжан с днем города. Фото: Иван МАКЕЕВ

В этом году 22 июля город Волжский Волгоградской области отметит свой 68-й день рождения. Праздник будут отмечать несколько дней, основные события развернутся на улицах и в парках с 21 по 24 июля 2022 года. Программа мероприятий еще не утверждена, но уже известно, что будут салют и праздничный концерт, хэдлайнером которого станет Митя Фомин, сообщили сайту volgograd.kp.ru в администрации города.

Среди интересных событий дня города 2022 в Волжском - рыболовный фестиваль «Волжская fishка» 23 июля на берегу Ахтубы в поселке Металлург. В парках «Волжский» и «Новый город» устроят фестивали молодежных субкультур. По улицам города пройдет велопробег. А 24 июля у ДК «Октябрь» пройдет праздничный концерт. Сначала на сцену выйдут известные артисты Волгограда и Волжского, затем Митя Фомин споет «А мы любили» и другие свои хиты, а в финале прогремит салют.