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Спорт5 июля 2022 10:25

«Ротор» арендовал футболиста у «Ахмата»

В волгоградскую команду перешел Никита Кармаев
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
Фото: СК "Ротор"

Фото: СК "Ротор"

Формирование состава «Ротора» для участия во втором дивизионе продолжается. Волгоградская команда пополнилась очередным новичком. За «сине-голубых» будет выступать защитник Никита Кармаев. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе «Ротора», футболист был арендован у «Ахмата» до конца сезона-2022/2023.

21-летний Никита Кармаев родился в Славянском-на-Кубани. Он является воспитанником академии ФК «Краснодар». На профессиональном уровне выступал на «Афипс», «Ахмат». В премьер-лиге провел 5 матчей. В прошлом сезоне был в аренде в «Кубани». Призывался и выступал за молодежную сборную России.