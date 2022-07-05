«Ротор» арендовал футболиста у «Ахмата»

Фото: СК "Ротор"

Формирование состава «Ротора» для участия во втором дивизионе продолжается. Волгоградская команда пополнилась очередным новичком. За «сине-голубых» будет выступать защитник Никита Кармаев. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе «Ротора», футболист был арендован у «Ахмата» до конца сезона-2022/2023.

21-летний Никита Кармаев родился в Славянском-на-Кубани. Он является воспитанником академии ФК «Краснодар». На профессиональном уровне выступал на «Афипс», «Ахмат». В премьер-лиге провел 5 матчей. В прошлом сезоне был в аренде в «Кубани». Призывался и выступал за молодежную сборную России.