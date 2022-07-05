В Волгоградской области ликвидатору последствий на Чернобыльской АЭС пришлось судиться с чиновниками

Суд вынес решение в пользу ликвидатора катастрофы Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Жителю Кумылженского района Волгоградской области пришлось судиться с чиновниками, чтобы доказать, что он был ликвидатором последствий на Чернобыльской АЭС. 65-летний мужчина, который подвергся воздействию радиации из-за катастрофы, с 2015 года постоянно обращался в комитет социальной защиты населения региона, чтобы получить удостоверение участника ликвидации нового образца. Но ему отвечали, что документы волгоградца не соответствуют требованиям и не подтверждают его работу в зоне отчуждения. При этом ранее у него было удостоверение ликвидатора последствий катастрофы с 1992 года, которое выдал Подтелковский районный военный комиссариат. Мужчине пришлось обратиться в прокуратуру.

- Фактически в период с сентября 1989 года по сентябрь 1990 года заявитель на военных сборах выполнял работы по демонтажу жилых домов и возведению строений в непосредственной близости от Чернобыльской АЭС, - рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области.

Так как ранее мужчина имел статус ликвидатора катастрофы, дополнительная документация для получения нового удостоверения не была нужна. Кроме того, в 2021 году он был лишен льгот. Прокуратура подала иск в суд, чтобы комитет соцзащиты выдал волгоградцу удостоверение нового образца. Центральный районный суд удовлетворил исковые требования прокурора в полном объеме.