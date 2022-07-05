Под Волгоградом школьник на питбайке устроил ДТП: двое в больнице

Школьников увезли в больницу. Фото: Алексей БУЛАТОВ

За минувшие сутки на трассах Волгоградский области произошло 9 аварий с пострадавшими. Некоторые из них устроили подростки. Так, 4 июля в 12.55 часов в Новоаннинске на переулке Казачьем 15-летний водитель питбайка «Кайо Бейсик» нарушил ПДД. Как сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе регионального Главка МВД, напротив дома №58 юноша не уступил дорогу «Ладе Калине». В итоге он и его 14-летний пассажир получили травмы, их госпитализировали.

В тот же день на автодороге Нехаевская – Тишанская 15-летний водитель мотоцикла «Рейсер-200 Пантера» улетел в кювет. Молодого человека также увезли в медучреждение.