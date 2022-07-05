Из волгоградских аптек изымают некачественный "Парацетамол"

Росздравнадзор рекомендует аптечным предприятиям проверить свои запасы парацетамола. Фото: Евгения ГУСЕВА

Росздравнадзор по Волгоградской области следит не только за качеством оказываемых услуг, но и за качеством лекарственных препаратов. В одном из них засомневались после проверки лабораторией ведомства в Ростове-на-Дону. На анализ взяли обычный "Парацетамол" производства компании ООО «Велфарм». По одному из показателей, а именно растворение, он не соответствует нормативам. Таблетки для испытаний покупали в одной из аптек Иловлинского района.

Теперь Росздравнадзор рекомендует аптечным предприятиям проверить свои запасы "Парацетамол"а и проверить, есть ли у них серия 141020 этого производителя. Если есть, то ее необходимо изъять из оборота и предоставить информацию в надзорный орган. Оборот этой серии приостановлен в Волгоградской области.