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Общество5 июля 2022 8:40

Из волгоградских аптек изымают некачественный "Парацетамол"

Он не прошел проверку лаборторией Росздравнадзора
Екатерина АФАНАСЬЕВА
Екатерина АФАНАСЬЕВА
Росздравнадзор рекомендует аптечным предприятиям проверить свои запасы парацетамола.

Росздравнадзор рекомендует аптечным предприятиям проверить свои запасы парацетамола.

Фото: Евгения ГУСЕВА

Росздравнадзор по Волгоградской области следит не только за качеством оказываемых услуг, но и за качеством лекарственных препаратов. В одном из них засомневались после проверки лабораторией ведомства в Ростове-на-Дону. На анализ взяли обычный "Парацетамол" производства компании ООО «Велфарм». По одному из показателей, а именно растворение, он не соответствует нормативам. Таблетки для испытаний покупали в одной из аптек Иловлинского района.

Теперь Росздравнадзор рекомендует аптечным предприятиям проверить свои запасы "Парацетамол"а и проверить, есть ли у них серия 141020 этого производителя. Если есть, то ее необходимо изъять из оборота и предоставить информацию в надзорный орган. Оборот этой серии приостановлен в Волгоградской области.