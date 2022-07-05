Под Волгоградом муж застукал жену с любовником: есть пострадавший

Полиция Котельниковского района возбудила уголовное дело Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Полиция Котельниковского района возбудила уголовное дело в отношении 21-летнего жителя Волгоградской области. Тот из ревности едва не убил любовника своей жены. Дело было в ночь на 30 июня в одном из хуторов. Пока глава семейства отсутствовал, супруга позвала домой другого мужчину. За разговорами оба оказались в постели, когда вернулся законный муж.

- На почве охватившей его ревности мужчина схватил со стола нож и нанес сопернику удар в область живота, после чего покинул дом. Его жена вызвала карету скорой помощи, которая доставила пострадавшего в больницу, - сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Так из-за ревности волгоградец стал фигурантом уголовного дела. Кстати, уже не в первый раз. Мужчине грозит до 10 лет тюрьмы.