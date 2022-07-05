В Волгограде в июле продолжатся отключения горячей воды

Горячую воду отключат на срок от двух дней до двух недель. Фото: Евгений ЛЕВЧЕНКО

В Волгограде в июле 2022 года продолжаются отключения горячей воды в жилых массивах. Из-за плановых и профилактических ремонтов в этом месяце среди коммунальных страдальцев побывают жители всех районов областного центра. На первой неделе июля в графике отключений горячей воды значатся улицы в трех районах, сообщили сайту volgograd.kp.ru в «Концессиях теплоснабжения».

Так, в Ворошиловском районе без горяченькой останутся на две недели – с 5 по 18 июля жители двух домов на улицах Циолковского и Калинина. С 6 июля 2022 на два дня отключат горячую воду на пяти улицах в Кировском районе. Большой жилой массив здесь уже оставили без горячего водоснабжения на 11 дней накануне - с 4 по 14 июля.

Полный график отключений горячей воды в Волгограде на июль 2022 (список адресов, даты).