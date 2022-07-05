Волгоград
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Волгоград
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Волгоград
+29°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество5 июля 2022 8:05

В Волгограде в июле продолжатся отключения горячей воды

На этой неделе без удобств останутся жители еще двух районов
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Горячую воду отключат на срок от двух дней до двух недель.

Горячую воду отключат на срок от двух дней до двух недель.

Фото: Евгений ЛЕВЧЕНКО

В Волгограде в июле 2022 года продолжаются отключения горячей воды в жилых массивах. Из-за плановых и профилактических ремонтов в этом месяце среди коммунальных страдальцев побывают жители всех районов областного центра. На первой неделе июля в графике отключений горячей воды значатся улицы в трех районах, сообщили сайту volgograd.kp.ru в «Концессиях теплоснабжения».

Так, в Ворошиловском районе без горяченькой останутся на две недели – с 5 по 18 июля жители двух домов на улицах Циолковского и Калинина. С 6 июля 2022 на два дня отключат горячую воду на пяти улицах в Кировском районе. Большой жилой массив здесь уже оставили без горячего водоснабжения на 11 дней накануне - с 4 по 14 июля.

Полный график отключений горячей воды в Волгограде на июль 2022 (список адресов, даты).