Безработный волгоградец отдал за интим 80 тысяч, но интима не получил

Парень отдал 80 тысяч предоплаты. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Что только не сделаешь ради красивых женщин. 20-летний волгоградец отдал ради одной из них 80 тысяч рублей. Правда, как в последствии оказалось, получил за это лишь фото.

Объявление о свободной любви за деньги парень увидел в интернете. Ему понравилась девушка на фото. Он позвонил по указанному номеру. Мужчина на том конце объяснил условие: предоплата и его мечта приедет к нему через полчаса. Деньги молодой человек перевел, потом еще раз перевел уже на непредвиденные расходы, но так ничего и не получил. Номер стал недоступен.

Сумма ущерба оказалось слишком большой и пересилила гордость – парень написал заявление в полицию. Сейчас сотрудники МВД ищут сутенера и саму жрицу любви, если она конечно существует.