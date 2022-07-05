Волгоград
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Волгоград
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Волгоград
+29°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество5 июля 2022 7:38

В Волгоградской области главу села подозревают в служебном подлоге

По материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Дорогу сделали лишь на бумаге.

Дорогу сделали лишь на бумаге.

Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

По итогам прокурорской проверки в Волгоградской области возбудили уголовное дело на главу Краснолиповского сельского поселения Фроловского района. Его подозревают в служебном подлоге после ремонта дороги «на бумаге», сообщили сайту volgograd.kp.ru в прокуратуре региона.

До этого прокуратура через суд обязала сельскую администрацию сделать грейдирование и отсыпку щебнем семи километров дороги к хутору Выездинский. В декабре 2021-го глава сельского поселения подписал акты приемки выполненных работ. По бумагам все было сделано, по факту – нет. В итоге глава села стал фигурантом уголовного дела.