В Волгоградской области главу села подозревают в служебном подлоге

Дорогу сделали лишь на бумаге. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

По итогам прокурорской проверки в Волгоградской области возбудили уголовное дело на главу Краснолиповского сельского поселения Фроловского района. Его подозревают в служебном подлоге после ремонта дороги «на бумаге», сообщили сайту volgograd.kp.ru в прокуратуре региона.

До этого прокуратура через суд обязала сельскую администрацию сделать грейдирование и отсыпку щебнем семи километров дороги к хутору Выездинский. В декабре 2021-го глава сельского поселения подписал акты приемки выполненных работ. По бумагам все было сделано, по факту – нет. В итоге глава села стал фигурантом уголовного дела.