Под Волгоградом работникам АГЗС не заплатили 1 млн после увольнения Фото: Мария ЛЕНЦ

Прокуратура Котовского района через суд отстояла права 6 сотрудников АГЗС, которым после увольнения не выплатили более 1 миллиона рублей.

Как сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе прокуратуры по Волгоградской области, АО «СГ-Трейдинг» была ликвидирована, а сотрудники остались без рабочих мест. Им были обязаны выплатить остатки зарплаты, компенсации и выплаты при увольнении. Для этого пришлось обращаться в надзорный орган.

- Котовский районный суд удовлетворил заявленные прокуратурой требования, взыскав в пользу граждан порядка 1 млн рублей. В настоящее время судебные решения вступили в законную силу, произведено частичное погашение задолженности, - уточнили в прокуратуре.

Сотрудники профильного ведомства взяли на контроль исполнение решения суда.