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Происшествия5 июля 2022 6:50

Под Волгоградом 60-летнему педофилу дали 15 лет тюрьмы за насилие над мальчиками

Он пристал к детям на детской площадке
Екатерина АФАНАСЬЕВА
Екатерина АФАНАСЬЕВА
МУжчина проведет в тюрьме 15 лет.

МУжчина проведет в тюрьме 15 лет.

Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Фроловский районный суд вынес приговор в отношении 60-летнего мужчины. Его обвинили в действиях сексуального характера над малолетними детьми. Свою вину мужчина не признал, но следователям удалось собрать необходимые доказательства.

Известно, что живущий в райцентре бродяга 29 апреля подошел на остановке к двум незнакомым семилетним мальчикам и «совершил иные действия сексуального характера». Через полчаса уже на детской площадке он пристал к мальчишкам 11 и 10 лет, о чем они потом сообщили родителям. В этот же день мужчина украл металл на 3 тысячи и сбежал. Но педофила нашли и арестовали.

Суд вынес приговор – 15 лет лишения свободы в колонии строгого режима.