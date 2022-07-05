Под Волгоградом 60-летнему педофилу дали 15 лет тюрьмы за насилие над мальчиками

МУжчина проведет в тюрьме 15 лет. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Фроловский районный суд вынес приговор в отношении 60-летнего мужчины. Его обвинили в действиях сексуального характера над малолетними детьми. Свою вину мужчина не признал, но следователям удалось собрать необходимые доказательства.

Известно, что живущий в райцентре бродяга 29 апреля подошел на остановке к двум незнакомым семилетним мальчикам и «совершил иные действия сексуального характера». Через полчаса уже на детской площадке он пристал к мальчишкам 11 и 10 лет, о чем они потом сообщили родителям. В этот же день мужчина украл металл на 3 тысячи и сбежал. Но педофила нашли и арестовали.

Суд вынес приговор – 15 лет лишения свободы в колонии строгого режима.