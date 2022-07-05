Волгоградские следователи ищут очевидцев нападения на 20-летнюю девушку на Пархоменко Фото: Михаил ФРОЛОВ

Сотрудники СУ СКР по Волгоградской области просят свидетелей нападения на 20-летнюю девушку во дворе дома №43а на улице Пархоменко дать показания. Напомним, 1 июля на волгоградку напал 30-летний местный житель. Мужчина был под наркотиками. Он достал нож и ударил им по голове жертвы. Студентка получила серьезное ранение, за ее жизнь борются врачи.

-В настоящее время следователи просят откликнуться очевидцев преступления, в том числе двух мужчин, которые после нападения оказали помощь пострадавшей, - обратились к волгоградцам СУ СКР по региону.

Очевидцы могут позвонить в органы следствия (8-937-567-84-29, 8(8442)33-88-13) и сообщить любую важную информацию.