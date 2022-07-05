Волгоградские медики отправились в ЛНР лечить жителей Станично-Луганского района

Большая часть медиков будет ездить по отдаленным селам с осмотрами. Фото: администрация Волгоградской области

Волгоградская область взяла шефство над Станично-Луганским районом. И это не только помощь в восстановлении зданий и инфраструктуры. 27 медиков из Волгоградской области направляются в ЛНР для ведения планового приема. Врачи кардиологи, эндокринологи, рентгенологи, гинекологи, травматолог, отоларинголог, рентген-лаборанты из лучших медучреждений Волгоградской области едут не с пустыми руками. С собой у них специальные машины с необходимым медоборудованием для осмотра жителей отдаленных районов.

Большая часть врачей будет работать в этом направлении. Одна бригада будет работать в районной больнице Луганской и займется диспансеризацией населения и оказанием помощи узкими специалистами.

Всего в Станично-Луганском районе живет 44,5 тысячи человек в 49 поселках.