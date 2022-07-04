Два района Волгограда оставят 5 июля без электричества

Электричества не будет весь день. Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

Среди коммунальных страдальцев, которые останутся без света и возможности включить сплит-систему в этот вторник, 5 июля 2022 года, окажутся жители десятка улиц и переулков в двух северных районах Волгограда. Под отключения электричества попадут дома Краснооктябрьского и Тракторозаводского, сообщили сайту volgograd.kp.ru в электросетевой компании «Россети-Юг». Публикуем полный список адресов.

На севере Волгограда отключат свет 5 июля 2022 жителям десятка улиц и переулков неподалеку от Тракторозаводского рынка. Электричества не будет весь день – с 9.00 до 17.00 – по адресам: ул. Баумана, дома №4а, 6-10, 16, ул. Могилевича, дома №2-10, 7, 9, 11, 12-48, 27-43, 41а, ул. Щепкина, дома №2-8, 2а, 2д, 2г, 1-7, 1б, 26, 26а, 26б, 23, 25, ул. Янтарная, дома №34-64, 44а, 54а, 37-45, 51-65, 47, 49, ул. Ясная, дома №2-4, 2б, 1-5, 1а, также в списке переулки Войкова, дома №2, 9, 12, Красина, №7, Ногина, дома №18, 15-23, 24, Памирский, дома №2, 9, 11, 16, 18.

В Краснооктябрьском районе без света во вторник останутся жители Нижних Баррикад. Отключат электроснабжение с 8.30 утра до 17 часов на улице Прибалтийской, домов №5-19 и 4-16.