В Волгоградской области появятся силы гражданской обороны на случай ЧС и вооруженных конфликтов

В состав новых сил войдут и пожарные подразделения. Фото: Андрей МИРЕЙКО

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров подписал постановление о создании в регионе сил гражданской обороны, которые встанут на защиту населения и материально-культурных ценностей во время вооруженных конфликтов, чрезвычайных ситуаций, техногенных катастроф и после них. В состав спецсил войдут противопожарные подразделения, спасатели, аварийно-спасательные службы, нештатные формирования ГО, а также спецформирования военного времени, сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на документ, опубликованный 4 июля 2022 года.

Привлекать силы гражданской обороны в регионе планируют для аварийно-спасательных операций и прочих срочных работ, которые могут возникнуть после ЧП. Действовать они будут по планам, которые утвердят в администрации и непосредственно в организациях, к которым приписаны подразделения. При этом личный состав спецсил постоянно должен быть в готовности, как и их техника, оборудование и снаряжение.