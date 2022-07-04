Волгоград
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Волгоград
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Волгоград
+29°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество4 июля 2022 13:32

В Волгоградской области появятся силы гражданской обороны на случай ЧС и вооруженных конфликтов

Документ о создании спецподразделений и поддержании их в состоянии готовности подписал губернатор
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
В состав новых сил войдут и пожарные подразделения.

В состав новых сил войдут и пожарные подразделения.

Фото: Андрей МИРЕЙКО

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров подписал постановление о создании в регионе сил гражданской обороны, которые встанут на защиту населения и материально-культурных ценностей во время вооруженных конфликтов, чрезвычайных ситуаций, техногенных катастроф и после них. В состав спецсил войдут противопожарные подразделения, спасатели, аварийно-спасательные службы, нештатные формирования ГО, а также спецформирования военного времени, сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на документ, опубликованный 4 июля 2022 года.

Привлекать силы гражданской обороны в регионе планируют для аварийно-спасательных операций и прочих срочных работ, которые могут возникнуть после ЧП. Действовать они будут по планам, которые утвердят в администрации и непосредственно в организациях, к которым приписаны подразделения. При этом личный состав спецсил постоянно должен быть в готовности, как и их техника, оборудование и снаряжение.