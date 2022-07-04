Волгоградцу дали 8 лет за попытку убийства на Ярославском вокзале в Москве

Мужчина проведет 8 лет в колонии строгого режима. Фото: Андрей МИРЕЙКО

Все произошло в октябре 2020 года на Ярославском вокзале в Москве. 52-летний волгоградец был сильно пьян и искал повод для ссоры. Обычного случайного столкновения с прохожим ему показалось достаточно. Сначала была словесная перепалка. Но уроженец Волгограда схватился за нож. Он ударил соперника ножом в голову и шею и попытался сбежать. Его задержали сотрудники управления на транспорте. А пострадавшего очень быстро доставили в больницу, где врачи буквально вытащили его с того света.

В отношении волгоградца возбудили уголовное дело за попытку убийства.

- Следователем Северного следственного отдела на транспорте собрана достаточная доказательственная база. Суд приговорил мужчину к 8 годам лишения свободы в колонии строгого режима, - сообщили сайту Volgograd.kp.ru в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте СУ РФ.