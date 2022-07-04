В Волгограде терминалы международных и внутренних линий в аэропорту соединит галерея

Два терминала соединят галереей. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Международный аэропорт Волгограда продолжает совершенствовать свою инфраструктуру и делать ее удобней для пассажиров. После запуска двух новеньких телескопических трапов в аэропорту появится переходная галерея, которая соединит меж собой терминалы международных и внутренних воздушных линий. На портале госзакупок опубликовали аукцион на разработку проектно-сметной документации для ее строительства. Стоимость работ оценили в 1,3 миллиона рублей, сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на документы.

На разработку проекта и сметы строительства переходной галереи, которая соединит два новых терминала C и C2, подрядчику отвели 120 дней или 4 месяца. То есть до конца года документы должны быть готовы. При проектировании будут использовать современные энергосберегающие и долговечные материалы и технологии, плюс к этому отделка фасадов не должна выбиваться из общего стиля зданий аэропорта. Заявки от подрядчиков будут принимать до 12 июля 2022 года. Победителя определят 18 числа.