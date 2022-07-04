Камеры и сигнальные столбики: волгоградские дорожники снижают аварийность на федеральных трассах

Опасные участки обозначили сигнальными столбиками. Фото: ФКУ Упрдор Москва-Волгоград

В Волгоградской области ежедневно происходят десятки ДТП. Есть места, где аварии происходят чаще других. Чтобы решить эту проблему, ФКУ Упрдор Москва-Волгоград вместе с ГИБДД разработали план, который должен снизить аварийность на данных участках.

На 779 километре трассы Р-22 возле Михайловки установили автономное искусственное электроосвещение, по оси проезжей части сделали сигнальные столбики. На повороте на Иловлю поменяли режим светофора. На подъезде к Элисте по оси дороги появились сигнальные столбики, за водителями следит камера фото-видеофиксации. Также на подъездах к опасным участкам нанесли шумовые полосы, повесили информационные щиты и дорожные знаки. Также снизили максимально разрешенную скорость.

В ближайшие три года на федеральных трассах в покрытии устроят порядка 400 светодиодных маячков для обозначения проезжей части при плохой видимости. А при приближении к пешеходным светофорам знаки сделают ярче и появятся светодиодные маячки для обозначения «зебры».