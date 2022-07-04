«Это страшная смерть»: в Волгограде массово травят бездомных собак мышьяком

В Волгограде травят бездомных собак. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Пока власти пытаются придумать, как решить проблему бездомных животных в Волгоградской области (а их в регионе более 29 тысяч), сами жители от безвыходности прибегают к жестоким и негуманным способам. За последние дни волонтеры приюта «Лисена» подобрали в Волгограде 16 собак с отравлением. Говорят, псов специально накормили ядовитыми веществами, в том числе мышьяком. К счастью, 14 собак выжили, а вот две умерли уже в приюте от интоксикации.

- К нам едут собаки из Красноармейского, Кировского, Советского, Дзержинского районов. Все в очень тяжёлом состоянии. Отравление приводит к тому, что животное парализовано, не может самостоятельно даже глотать. Это очень страшная, мучительная смерть от голода, жажды, жары или холода, - рассказала Наталья Миндрина, директор приюта. – Тот, кто занимается убийством собак данным способом, крайне жесток. Даже застрелить было бы куда гуманнее!

Волгоградка всеми силами помогает животным. Лечение собак выходит очень дорого. В клинике накопился долг более 100 тысяч рублей.

- Но мы не можем просто смотреть на то, как эти животные погибают в муках. Есть люди, которые нам помогают материально, но их немного. К сожалению, привлечь к ответственности тех, кто травит собак, невозможно. Однако хочется обратиться к людям: не нужно жестокости, лучше позвонить в городской приют или частный и попросить о помощи, - советует Наталья.