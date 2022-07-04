«Ротор» пополнился седьмым новичком за 3 дня

Фото: ФК "Томь"

«Ротор» очень активно ведет работу по комплектации команды. За 3 дня волгоградский клуб подписал контракт с седьмым новичком. За «сине-голубых» в новом сезоне будет выступать защитник Сергей Зубков. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе «Ротора», соглашение с футболистом было подписано по схеме «1+1». То есть при определенных условиях после одного сезона контракт может быть продлен на еще один год.

Сергею Зуйкову 28 лет, он родился в Москве, футболом занимался в «Локомотиве». На взрослом уровне начал играть в «Зените-2», также он выступал за «Волгарь», «Локомотив-2», «Нижний Новгород». В «Ротор» правый защитник перешел из «Томи», за которую в прошлом сезоне первенства ФНЛ провел 23 матча и забил 1 мяч.