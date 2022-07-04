В Волгограде ситуация с дорогами лучше, чем в среднем по стране

Хороших дорог в Волгоградской области стало больше. Фото: Упрдор Москва-Волгоград

"Риа Рейтинг" изучил цифры по качеству дорог во всех уголках страны и сравнил. В итоговой таблице есть все регионы, в том числе и Волгоградская область. Надо сказать, что мы оказались в первой половине списка: на 36 месте из 85. У нас 52 процента дорог соответствует нормативам. Это на два процента выше ,чем в среднем по стране. Например, в Архангельской области, хороших магистралей только 10 процентов, в Кировской области 22 процента, в республике Алтай – 23. Правда, нам есть к чему стремиться. Например, в Москве – 92 процентов всех дорог - по ГОСТу. В Краснодарском крае – 84 процента. Из соседей мы обошли Саратовскую область – там 43 процента хорошего асфальта и Астраханскую область, где только 35 процентов соответствует норме.

Еще лет пять назад Волгоградская область была во второй половине списка. Но денег на строительство и ремонт магистралей выделяют много, сдают объекты каждый год, поэтому и результат заметный. А когда в областном центре сделают объездную дорогу, это поможет подняться нам на еще пару пунктов.