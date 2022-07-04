В Волгограде МБУ «Северное» нанесло вред почве свалкой старого асфальта и отходов от собак

Фото: Межрегиональное управление Росприроднадзора по Астраханской и Волгоградской областям

На должностное лицо Муниципального бюджетного учреждения «Северное» было заведено уголовное дело. Росприроднадзор и природоохранная прокуратура провели проверку по соблюдению законодательства в области охраны окружающей среды. МБУ «Северное» захламляло землю кусками асфальта, строительным мусором, отходами от содержания собак на территории питомника. Некоторый мусор был утрамбован экскаватором. Был установлен и ряд других нарушений природоохранного законодательства РФ, сообщили сайту volgograd.kp.ru в Межрегиональном управлении Росприроднадзора по Астраханской и Волгоградской областям.

Пробы почвы были исследованы в лаборатории. Земля оказалась загрязнена. Обща сумма нанесенного окружающей среде вреда составила 68 миллионов 644 тысячи рублей. В деятельности «Северного» установили 11 составов административных правонарушений. Росприроднадзор вынес постановления более чем на 580 тысяч рублей.

Волгоградская межрайонная природоохранная прокуратура материалы проверки направила в правоохранительные органы. На должностное лицо МБУ «Северное» возбудили уголовное дело.