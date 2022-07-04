В Волгограде с экс-директора компании взыскали 17 млн неуплаченных налогов

Решение суда вступило в силу. Фото: Андрей МИРЕЙКО

По решению Волгоградского областного суда экс-директор ООО «ВолгоТЭК» Павел Рушковский должен вернуть в бюджет около 17 миллионов рублей. Именно в такую сумму оценили ущерб государству из-за уклонения от уплаты налогов несколько лет назад. При этом уголовной ответственности волгоградцу удалось избежать, так как истек срок давности, сообщили сайту volgograd.kp.ru в Волгоградской областной прокуратуре.

Срок уголовного преследования за неуплату налогов истек еще полтора года назад, но добровольно экс-директор ущерб государству так и не возместил. Поэтому прокуратура Советского района подала иск в суд. Первая инстанция вынесла решение в пользу Рушковского. Но Волгоградский областной суд в итоге разделил позицию прокуратуры. Решение уже вступило в законную силу.