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Общество4 июля 2022 10:33

В Волгограде с экс-директора компании взыскали 17 млн неуплаченных налогов

Уголовной ответственности Павлу Рушковскому удалось избежать
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Решение суда вступило в силу.

Решение суда вступило в силу.

Фото: Андрей МИРЕЙКО

По решению Волгоградского областного суда экс-директор ООО «ВолгоТЭК» Павел Рушковский должен вернуть в бюджет около 17 миллионов рублей. Именно в такую сумму оценили ущерб государству из-за уклонения от уплаты налогов несколько лет назад. При этом уголовной ответственности волгоградцу удалось избежать, так как истек срок давности, сообщили сайту volgograd.kp.ru в Волгоградской областной прокуратуре.

Срок уголовного преследования за неуплату налогов истек еще полтора года назад, но добровольно экс-директор ущерб государству так и не возместил. Поэтому прокуратура Советского района подала иск в суд. Первая инстанция вынесла решение в пользу Рушковского. Но Волгоградский областной суд в итоге разделил позицию прокуратуры. Решение уже вступило в законную силу.