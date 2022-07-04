В двух районах Волгограда 6 июля отключат газ

Газ временно отключат на шести улицах и в СНТ. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В среду в двух районах Волгограда запланированы неотложные работы по ремонту газопроводов. Из-за этого 6 июля 2022 года без голубого топлива временно останутся жители шести улиц и СНТ в Красноармейском и Тракторозаводском районах, сообщили сайту volgograd.kp.ru в компании «Газпром межрегионгаз Волгоград». Публикуем список адресов.

В Красноармейском районе Волгограда газ отключат 6 июля 2022 всего на шесть часов – с 10.00 до 16.00. Газоснабжения не будет всего в трех домах по адресам: улица Изобильная, №4 и 6, проспект Героев Сталинграда, №40.

А вот жителям поселка Водстрой в Тракторозаводском районе придется провести без газа почти сутки. Голубое топливо не будут подавать в дома 6 июля 2022 с полуночи до 22.00. Попадут под отключения: улица Костюченко, дома №,1А,3,3А, 7,7А,7Б, 9,9А, 11,25,27,33,35, 49А,61/308, 61/318,65; улица Мелиораторов, дома №1-8, 10, 12, 14,16, 18; улица Луконина, дома № 1,3,5, 9,11,13; улица Зенитчиков, дома №28/63 и 28/65; а также СНТ «Тюльпан», 1.

Жителей указанных домов просят не включать в это время газовые котлы и колонки, чтобы избежать несчастных случаев.