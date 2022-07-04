В Волгограде показали макет студенческого кампуса

Фото: Администрация Волгоградской области

В Волгограде 4 июля губернатор объявил о планах построить первый в регионе студенческий кампус. При этом им будут пользоваться не только студенты вузов и ссузов, но также школьники и обычные волгоградцы. Сегодня также были показаны макеты кампуса. В нем будут находиться единые общественные пространства, спортивные объекты, ботанический сад, гостиница, конгресс-холл. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в администрации Волгоградской области.

Фото: Администрация Волгоградской области

При этом пока неизвестно, где именно будет находиться студенческий кампус. Сейчас будут собираться предложения по выбору местоположения.

Задачу о проработке вопроса по возведению кампуса с Минобрнауки России поставил губернатор Андрей Бочаров на оперативном совещании, на котором обсуждались итоги молодежного фестиваля #ТриЧетыре, состоявшегося больше недели назад.