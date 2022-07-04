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Общество4 июля 2022 9:13

В Волгограде дисквалифицировали на год директора УК «ЭУ-67»

Руководитель не передал техническую документацию на дом другой компании
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
В Волгограде директора УК наказали за грубые нарушения.

В Волгограде директора УК наказали за грубые нарушения.

Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

В Волгограде дисквалифицировали директора управляющей организации ООО УК «ЭУ-67». Он не сможет работать в сфере управления многоквартирными домами в течении года. Причиной стало грубое нарушение УК лицензионных требований, сообщили сайту volgograd.kp.ru в инспекции госжилнадзора Волгоградской области.

Очередной протокол на директора УК «ЭУ-67»сотрудник госжилнадзора составил поле того, как компания не передала техническую документацию на дом №48 на улице Корпусной конкуренту - УК «Жемчужина», которую выбрали жильцы. Мировой судья учел, что УК «ЭУ-67» уже не раз грешила таким же образом в отношении других домов, а ее директора неоднократно за это штрафовали. Решение уже вступило в силу.