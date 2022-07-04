Пять студентов из Волгограда поехали восстанавливать мемориал в ДНР

Ребята сначала будут учиться, а потом восстанавливать мемориал. Фото: администрация Волгоградской области

35 студентов из разных регионов страны отправились в Донецкую народную республику. Среди молодых людей - пять представителей Волгоградского регионального отделения российских студотрядов. Они направились туда для помощи в восстановлении мемориала в селе Дмитривка Шахтерского района ДНР.

Первым делом ребята пройдут обучение на базе Донецкого государственного технического университета в Ростове-на-Дону. Только после этого студенты поедут в ДНР. Они будут благоустраивать территорию села Дмитривка в двух километрах от границы с Россией. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в администрации Волгоградской области, мемориал Саур-Могила посвящен разгрому немецко-фашистских войск во время Великой Отечественной войны.