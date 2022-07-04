В Волгограде хотят построить 3 стадиона и студенческий кампус

В Волгограде для студентов хотят построить кампус Фото: Павел МАРТИНЧИК

Новая неделя в администрации региона началась с традиционного оперативного совещания губернатора Андрея Бочарова. Основной темой обсуждения стал молодежный фестиваль #ТриЧетыре, который прошел более недели назад. Было отмечено, что мероприятие прошло на высоком уровне, и теперь должно стать ежегодным. Также на оперативном совещании были озвучены предложения волгоградской молодежи по поводу обновления территорий и строительства новых объектов. Так планируется возведение двух стадионов, создание спортивного ядра на базе реконструируемого «Трактора» и первого в области студенческого кампуса.

- 28 июня, по завершении мероприятия, мы обсудили с молодежью - организаторами и участниками фестиваля - его итоги и сформировали приоритетные задачи дальнейшей совместной работы в этом направлении, - отметил Андрей Бочаров.

Губернатор поставил задачу, что спортивные арены должны появиться в Кировском и в поселке Максима Горького в Советском районах. Они, как и спортивное ядро на «Тракторе», должны быть построены с привлечением внебюджетных средств. Возведение студенческого кампуса региональная администрация должна проработать с Минобрнауки России. Он должен быть предназначен для проживания студентов, аспирантов, преподавателей, работников волгоградских вузов, для реализации образовательных, культурно-досуговых, спортивных и других программ. Об этом сайту volgograd.kp.ru сообщили в региональной администрации.

Среди других задач глава области обозначил продолжение поэтапного благоустройства верхней террасы набережной от музтеатра до улицы Ковентри, до музея-панорамы «Сталинградская битва» и далее до памятника Рокоссовскому. В надлежащее состояние необходимо привести тротуары у ВГСПУ и ВолгГТУ со стороны проспекта Ленина, в границах улиц Гагарина и 13-й Гвардейской. До конца года должна появиться итоговая концепция развития поймы реки Царица за Астраханским мостом. Этот проект будет реализоваться с привлечением студентов и волонтеров.