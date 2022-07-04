В Волгограде при пожаре в 16-этажке погибла 51-летняя женщина Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

51-летняя жительница одной из квартир 16-этажки в Советском районе Волгограда погибла в результате страшного пожара. ЧП произошло 3 июля в 19.00 часов на лице Тимирязева №15 на последнем этаже высотки. Как сообщили volgograd.kp.ru в пресс-службе ГУ МЧС по региону, в это время на пульт диспетчера позвонили очевидцы происшествия. Несмотря на то, что спасатели оперативно выехали на место, на ликвидацию пожара ушел час.

- Пожарные расчеты 4-ой пожарно-спасательной части ликвидировали горение в 19.54 часов. К сожалению, есть пострадавший, - уточнили в МЧС.

Как говорят очевидцы, на в доме не сработал пожарный гидрант. Это усложнило работу спасателям. Те все-таки нашли воду и смогли предотвратить распространение огня на соседние квартиры.

Причины ЧП выясняются.