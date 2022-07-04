Волгоградца осудили за призывы к насилию в интернете

Суд признал молодого человека виновным. Фото: Андрей МИРЕЙКО

Городищенский районный суд вынес приговор 29-летнему волгоградцу. Его признали виновным в распространении материалов экстремистского характера. Как выяснили сотрудники ФСБ по Волгоградской области, молодой человек на своей страничке в соцсетях неоднократно высказывался нелицеприятно в адрес одной из национальностей. Кроме того, он призывал к насилию по отношению к этому народу.

Следователи сумели доказать вину волгградца. Суд вынес приговор – 1 год и 10 месяцев с применением ст. 73 УК РФ. То есть наказание – условное. Кроме того, его ближайшая деятельность на год не должна быть связана с публикацией и распространением материалов в интернете.