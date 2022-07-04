В Волгограде вдоль лестницы Ковентри высадят 1850 растений Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В Волгограде выбрали компанию, которая займется озеленением территории вдоль лестницы Ковентри. Специалисты ООО «Орди» высадят 1850 разнообразных растений: ели, клены, черемуху, барбарисы, дерны, розы и около тысячи цветов. Как сообщили volgograd.kp.ru в пресс-службе городской администрации, позаботятся и о поливе деревьев и кустарников. Для этого установят поливочный водопровод.

- Согласно условиям контракта, на все растения действует гарантийный срок не менее 5 лет – в этот период исполнитель обязуется следить за состоянием насаждений и в случае их слабой приживаемости обеспечить высадку новых саженцев, - уточнили в мэрии.

Напомним, в 2017 году в Волгограде началась масштабная реконструкция центральной набережной. Лестница Ковентри обеспечивает связь между верхней и нижней террасами.