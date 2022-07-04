В Волгограде в районе Горной Поляны сбили школьницу на пешеходном переходе

Пострадавших доставили в больницу. Фото: Тат Гаспарян

Авария в Волжском произошла недалеко от СНТ Строитель. В пять утра 31-летний водитель «Инфинити» ехал по улице Приканальная в сторону улицы Ленина. На перекрестке с улице Шлюзовой мужчина не справился с управлением и врезался в дерево. Хозяин авто не пострадал, а вот его пассажиры 19 и 13 лет попали в больницу с травмами. Сейчас они проходят лечение. А ГИБДД выясняет, что стало причиной аварии.

Еще один несовершеннолетний пострадал в Кировском районе Волгограда. 16-летняя девушка переходила дорогу в районе Горной Поляны. Ее сбил 48-летний мужчина на «Ладе Весте». Произошло это в 9-25 утра. Водитель вызвал «скорую» и сотрудников ГИБДД. Медики доставили школьницу с травмой в больницу.