Роспотребнадзор советует волгоградцам в июле есть яблоки, вишню, малину и пряные травы

Волгоградцам рекомендуют в июле есть больше ягод и фруктов Фото: Олег ЗОЛОТО

Начался уже второй летний месяц, июль радует разнообразием овощей, фруктов и ягод, которые активно начинают спеть и заменять на рынках импортные плоды. Роспотребнадзор посоветовал жителям Волгоградской области больше есть сезонных продуктов, тем более сейчас их становится больше, чем в прошлом месяце. В ведомстве отметили, что в июле самое время насытить организм так необходимыми ему нутриентами.

Волгоградцам рекомендуют использовать в своем рационе абрикосы и черешню, которые привозят из ближнего зарубежья. Хотя у многих дачников появляются свои ягоды. Также уже начинает созревать вишня, ближе к концу июля пойдут смородина, черника и малина. Совсем скоро начнут созревать местные яблоки. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в волгоградском Роспотребнадзоре, фрукты и овощи лучше потреблять в свежем виде, но также можно замораживать, делать из них компоты и варенье. Только не стоит забывать, что больше использование сахара при консервации может навредить здоровью.

В июле среди овощей самыми популярными являются молодой картофель, морковь, капуста. Рекомендуется к употреблению зеленый горошек, сезон у него длится несколько дней, поэтому не все за ним просто успевают. Отмечается полезность перца, баклажанов и помидоров, которые укрепляют иммунитет и защищают от воспалений.

Второй летний месяц богат на разнообразную зелень. Волгоградцам советуют обратить внимание на пряные травы. Много витаминов и эфирных масел содержат тимьян, чабрец, майоран, базилик. Не менее полезны более привычные петрушка, укроп и листовой салат.