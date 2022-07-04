В Волгограде ищут 79-летнего пенсионера, нуждающегося в помощи

Фото: Лиза Алерт.

Каждый день в Волгоградской области пропадают люди разных возрастов. Одних находят быстро, на поиски других уходит немало времени. Вот уже шестые сутки в Волгограде ищут 79-летнего Юрия Анищенко. Пенсионер ушел из дома 29 июня, с того дня родные ничего не знают о его местонахождении. Они обратились в правоохранительные органы.

Как сообщили volgograd.kp.ru волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт», мужчина нуждается в медицинской помощи. Он проживал в Ворошиловском районе, но может находиться где угодно.

Рост Юрия – 174 сантиметра, у него обычное телосложение, седые волосы и глаза голубого цвета. В день исчезновения на мужчине была светлая рубагка, спортивные штаны, черная обувь и бежевая кепка.

Телефон для связи: 112 или 8-800-700-54-52.